OLEVANO SUL TUSCIANO. IL SINDACO CILIBERTI: “FINANZIATA DA REGIONE COPERTURA PISCINA COMUNALE”

La Regione Campania ha ammesso a finanziamento il progetto per la copertura della Piscina Comunale del Palatusciano, presentato dalla nostra Amministrazione il 26 settembre 2025.
Lo annuncia Michele Ciliberti, Sindaco del Comune di Olevano sul Tusciano.
Finanziamento ottenuto: € 463.149,68
Un risultato straordinario che si aggiunge alla lunga serie di opere, investimenti e finanziamenti conquistati in questi anni grazie al lavoro costante, alla programmazione e alla determinazione della nostra Amministrazione.
Quando abbiamo assunto la guida del Comune ci siamo posti un obiettivo chiaro: intercettare ogni opportunità possibile per far crescere Olevano sul Tusciano e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Oggi raccogliamo un altro importante frutto di questo impegno.
La copertura della Piscina Comunale consentirà di utilizzare l’impianto durante tutto l’anno, offrendo maggiori opportunità sportive, educative e sociali ai nostri giovani, alle associazioni, agli studenti e a tutta la comunità.
Un finanziamento che guarda al futuro.
Un’altra opera concreta.
Un altro obiettivo centrato.
I fatti parlano più delle parole: continuiamo a costruire, progettare e ottenere risultati per il nostro territorio.
Grazie a tutti coloro che ogni giorno lavorano con passione e competenza per rendere Olevano sul Tusciano un Comune sempre più moderno, attrattivo e ricco di opportunità.
A TESTA ALTA SEMPRE. IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE!