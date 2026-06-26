OLEVANO SUL TUSCIANO. IL SINDACO CILIBERTI: “FINANZIATA DA REGIONE COPERTURA PISCINA COMUNALE”

Un risultato straordinario che si aggiunge alla lunga serie di opere, investimenti e finanziamenti conquistati in questi anni grazie al lavoro costante, alla programmazione e alla determinazione della nostra Amministrazione.

Quando abbiamo assunto la guida del Comune ci siamo posti un obiettivo chiaro: intercettare ogni opportunità possibile per far crescere Olevano sul Tusciano e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Oggi raccogliamo un altro importante frutto di questo impegno.