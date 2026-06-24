OLEVANO SUL TUSCIANO. IL SINDACO MICHELE CILIBERTI: “OK A RENDICONTO 2025, RECUPERATI 500MILA EURO DI DISAVANZO”

Redazione Agenda Politicadai Comuni

“Quando ci siamo insediati abbiamo trovato un Comune con una situazione finanziaria difficile, frutto di anni di criticità e scelte che avevano pesantemente compromesso gli equilibri dell’Ente.

Oggi, con l’approvazione del Rendiconto 2025, possiamo certificare un risultato straordinario: in appena tre anni abbiamo recuperato circa 500.000 euro di disavanzo, passando da -812.479,30 euro nel 2023 a -319.317,85 euro nel 2025**.
Un traguardo che non nasce dai tagli o dalla rinuncia ai servizi, ma da una gestione seria, rigorosa e responsabile delle risorse pubbliche.”
Lo annuncia Michele Ciliberti, Sindaco del Comune di Olevano sul Tusciano. 

👉 Abbiamo potenziato i servizi ai cittadini.
👉 Abbiamo intensificato il recupero dell’evasione fiscale.
👉 Abbiamo avviato nuovi investimenti infrastrutturali.
👉 Abbiamo rafforzato la macchina comunale con nuove assunzioni.
👉 Abbiamo riportato credibilità e solidità ai conti del Comune.
Questo risultato dimostra che governare con competenza, visione e coraggio produce risultati concreti. Olevano sul Tusciano oggi è un Comune più forte, più efficiente e con prospettive di crescita sempre più solide.
Ringrazio gli amministratori, gli uffici comunali e tutti coloro che ogni giorno lavorano con impegno per raggiungere questi obiettivi.

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