OLEVANO SUL TUSCIANO. IL SINDACO MICHELE CILIBERTI: “OK A RENDICONTO 2025, RECUPERATI 500MILA EURO DI DISAVANZO”

Oggi, con l’approvazione del Rendiconto 2025, possiamo certificare un risultato straordinario: in appena tre anni abbiamo recuperato circa 500.000 euro di disavanzo, passando da -812.479,30 euro nel 2023 a -319.317,85 euro nel 2025**.
Un traguardo che non nasce dai tagli o dalla rinuncia ai servizi, ma da una gestione seria, rigorosa e responsabile delle risorse pubbliche.”
Lo annuncia Michele Ciliberti, Sindaco del Comune di Olevano sul Tusciano.
Abbiamo potenziato i servizi ai cittadini.
Abbiamo intensificato il recupero dell’evasione fiscale.
Abbiamo avviato nuovi investimenti infrastrutturali.
Abbiamo rafforzato la macchina comunale con nuove assunzioni.
Abbiamo riportato credibilità e solidità ai conti del Comune.
Questo risultato dimostra che governare con competenza, visione e coraggio produce risultati concreti. Olevano sul Tusciano oggi è un Comune più forte, più efficiente e con prospettive di crescita sempre più solide.
Ringrazio gli amministratori, gli uffici comunali e tutti coloro che ogni giorno lavorano con impegno per raggiungere questi obiettivi.