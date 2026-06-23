CONFAGRICOLTURA CAMPANIA IN AUDIZIONE IN CONSIGLIO REGIONALE IN COMMISSIONE AGRICOLTURA

In una fase in cui alle aziende agricole vengono richiesti investimenti per innovazione, sostenibilità e transizione ecologica, non è accettabile che una parte crescente del reddito aziendale venga erosa da danni causati dalla fauna selvatica.
La gestione del cinghiale è una priorità agricola, non solo faunistica. La Regione Campania deve misurare l’efficacia delle proprie politiche dalla reale riduzione dei danni alle imprese agricole.
Pronti ad offrire contributi per l’iniziativa legislativa regionale