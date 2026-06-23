NOCERA INFERIORE. ARRIVA IL FINANZIAMENTO PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO

Importante risultato per la città di Nocera Inferiore. Il Distretto del Commercio di Nocera Inferiore “Accanto” è stato inserito nella graduatoria delle proposte ammissibili a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico promosso dalla Regione Campania per il sostegno ai Distretti del Commercio riconosciuti ai sensi della Legge Regionale n. 7/2020. Successivamente la Regione approverà il decreto di concessione del finanziamento. Il progetto candidato, approvato dalla Giunta del Comune di Nocera Inferiore e dal Comitato del Distretto composto da membri del Comune, da CCIAA di Salerno, da CONFCOMEMRCIO CAMPANIA e da CONFESERCENTI, ha ottenuto un

finanziamento pari a 170.000 euro, corrispondente all’intero importo previsto.

“Le risorse consentiranno di dare attuazione alle attività previste dal Distretto del Commercio “Accanto”, strumento nato per rafforzare la rete commerciale cittadina, sostenere le imprese del territorio e promuovere iniziative finalizzate alla valorizzazione del tessuto economico locale. – dichiara Mariano Fasolino delegato dell’Assessore al Commercio – Il finanziamento rappresenta un’importante opportunità per consolidare il ruolo del commercio di prossimità, favorire la competitività delle attività economiche e incentivare processi di innovazione e sviluppo in grado di generare benefici per l’intera comunità.“

“Il finanziamento ottenuto per il Distretto urbano del Commercio “ACCANTO” – dichiara Lisa Ruggiero, membro del Comitato Distretto, delegata dal Sindaco – è una straordinaria opportunità per Nocera Inferiore, frutto di un lavoro condiviso tra l’amministrazione, la Camera di Commercio e le associazioni di categoria. Abbiamo creduto fin dall’inizio in questo strumento come leva di sviluppo e innovazione per il commercio locale, la rigenerazione urbana e la valorizzazione delle eccellenze del territorio. Adesso possiamo trasformare le idee in interventi concreti e nuove occasioni di crescita per la nostra città.”

“L’ammissione al finanziamento del Distretto del Commercio “Accanto” – dichiara Giancarlo Pagliuca, vicesindaco con delega attività commerciali – costituisce un traguardo importante per tutto il comparto commerciale cittadino. Ricordiamo che alcune attività commerciali già hanno beneficiato del circuito del DUC ACCANTO ricevendo finanziamenti per ristoro da pandemia Covid.

Le risorse messe a disposizione dalla Regione Campania permetteranno di sviluppare azioni concrete a sostegno delle imprese e di rafforzare ulteriormente il legame tra attività economiche e territorio. Le azioni previste sono: Marketing territoriale e animazione del Distretto. L’azione comprende anche campagne social coordinate, realizzazione di infopoint, storytelling territoriale, produzione di contenuti multimediali, rubriche dedicate alle botteghe, promozione delle attrattive culturali e diffusione di itinerari commerciali e turistici; Innovazione digitale e hub di prossimità. L’azione riguarda la realizzazione di un ecosistema digitale unitario del Distretto, con portale web e/o hub virtuale, mappa interattiva, schede attività commerciali, calendario iniziative, promozioni e coupon, funzionalità di click & collect, strumenti di engagement e fidelizzazione, QR code collegati alla segnaletica e alle campagne di distretto, dashboard di monitoraggio e reportistica. La piattaforma sarà progettata per integrare e potenziare i canali digitali già in uso dal Comune, favorendo una comunicazione di rete tra commercianti, cittadini e visitatori; Formazione degli operatori commerciali mediante percorsi formativi rivolti a titolari, imprenditori e dipendenti degli esercizi di vicinato localizzati nel Distretto, erogati tramite enti di formazione

accreditati, con focus su digital marketing, customer experience, visual merchandising, reputazione online, uso degli strumenti digitali di Distretto, tecniche di promozione territoriale, accoglienza e servizi al cliente; Valorizzazione dei luoghi del commercio. Azioni di riqualificazione urbana leggera e immediatamente mediante nuovi arredi urbani modulari e coordinati con l’identità visiva del

Distretto, segnaletica e wayfinding, totem e pannelli con QR code, installazioni leggere, cura del verde, elementi di illuminazione decorativa e micro-allestimenti in grado di migliorare la leggibilità dei percorsi, la riconoscibilità delle polarità commerciali e la fruibilità commerciale e turistica dei luoghi.”

“Questo risultato conferma la capacità della nostra città di intercettare risorse e opportunità a beneficio del territorio. – conclude il sindaco Paolo De Maio – Il Distretto del Commercio rappresenta uno strumento strategico per sostenere le attività economiche locali, valorizzare il commercio di vicinato e rendere Nocera Inferiore sempre più attrattiva. Continueremo a lavorare in sinergia con gli operatori del settore per favorire crescita, innovazione e sviluppo”

Share on: WhatsApp