CAMPAGNA. IL SINDACO ADELE AMORUSO NOMINA LA NUOVA GIUNTA: ECCO TUTTI I NOMI

Il sindaco di Campagna, Adele Amoruso, ha firmato i decreti di nomina della nuova giunta comunale. Con questo passaggio istituzionale prende ufficialmente forma la squadra di governo della prima sindaca donna nella storia della città.

La carica di vicesindaco è stata affidata a Raffaele Naimoli, che avrà competenze su ambiente, ecologia, rapporti con la Soprintendenza, riqualificazione urbana e decoro, politiche energetiche e pubblica istruzione.

A Donato Palladino sono state assegnate le deleghe ai lavori pubblici, al PNRR, all’area PIP, alla smart city e ai fondi europei.

Anna Stefania Cardiello si occuperà invece di affari legali, commercio, SUAP, attività produttive e manutenzione.

Antonino Persano entra in giunta con le deleghe a finanze, bilancio, patrimonio comunale, tributi, personale e demanio.

Completa la squadra Donatella Magliano, alla quale sono affidati turismo, marketing territoriale, valorizzazione delle identità locali, rapporti con le associazioni e digitalizzazione.

La delega alle politiche sociali resta invece nelle mani del sindaco Amoruso, che manterrà direttamente la gestione di questo settore.

Ulteriori deleghe saranno successivamente attribuite ai consiglieri comunali.

Parallelamente alle nomine della giunta, entrano a far parte del consiglio comunale due nuove consigliere: Sabrina Tommasiello, per la lista “Esperienza e futuro”, e Concetta Letteriello, per “Insieme per Campagna”.