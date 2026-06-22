LA PROVOCAZIONE DI MATTEO RENZI: “VOGLIO I VOTI DI CHI, IN PASSATO HA SCELTO FORZA ITALIA”

“Se dovessero esserci primarie del centrosinistra, voterei Salis tutta la vita. Se non ci sarà, sogno una persona che ha fatto o sta facendo l’esperienza di sindaco”. Così il leader di Italia viva Matteo Renzi a Otto e mezzo su La7. “Voglio prendere gente che l’altra volta ha votato Forza Italia”, conclude Renzi.

“Non dico ‘scordiamoci il passato’. Dico che non ho firmato i decreti sicurezza, che ritengo molto più gravi di tante altre cose. Ma non mi giustifico, voglio far vincere il centrosinistra. Sul salario minimo c’è l’accordo? Sulla start tax c’è un accordo? Sul reddito di inclusione, che non è il reddito di cittadinanza, sono pronto domattina. Dico alla sinistra: volete fare le pulci agli altri e portare La Russa al Quirinale o ci vogliamo svegliare? E di fronte al trumpismo? Meloni non ha vinto perché ha preso il 50% dei voti, ma perché dall’altra parte si sono divisi”. Così il leader di Italia viva Matteo Renzi a Otto e mezzo su La7.