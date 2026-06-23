LA SOCIETA’ DI FORMAZIONE DEAFORM AL CENTRO DELL’EVENTO “NON SI PARLA DELL’ALZATA”

La società di formazione Deaform, guidata dal Ceo Daniele Camicia, è stata protagonista dell’evento “Non si parla dell’alzata! – ruoli e responsabilità nei gruppi di lavoro”, un’occasione di confronto che ha visto professionisti, commercialisti e consulenti riflettere insieme sulle dinamiche che rendono un team realmente efficace.
Durante la giornata sono emersi temi centrali per ogni organizzazione: leadership, delega, responsabilità e collaborazione. Argomenti che, oggi più che mai, rappresentano leve strategiche per affrontare le sfide del mondo del lavoro.
Grazie a tutti i partecipanti per il contributo, l’attenzione e la qualità del confronto che hanno reso questo appuntamento un momento di crescita condivisa!