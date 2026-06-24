MIMI’ MINELLA E ROBERTO CELANO (FORZA ITALIA): “REGIONE CHIARISCA RITARDI SU LAVORI FONDOVALLE CALORE”

La Strada Fondovalle Calore torna al centro del dibattito politico. I Consiglieri Regionali di Forza Italia Mimi’ Minella e Roberto Celano, con una interrogazione rivolta al Presidente della Giunta Regionale Roberto Fico, ha richiesto una serie di chiarimenti in merito ai lavori della importante arteria stradale.

In modo particolare, Minella e Celano, nella loro interrogazione, chiedono di conoscere “quali iniziative il Governo Regionale intende adottare, insieme alla Provincia di Salerno, al fine di garantire il completamento della Fondovalle Calore.” L’interrogazione di Minella e Celano, pero’, entra anche nel merito della questione chiedendo di “conoscere il cronoprogramma dei lavori previsti per la Fondovalle Calore” ma, anche, “quelle che sono le risorse finanziarie a disposizione della Regione per il completamento dell’opera”.

Infine, un appello ad una maggiore attenzione nei confronti “di eventuali problemi amministrativi o tecnici che stanno provocando il ritardo nella esecuzione dell’opera”