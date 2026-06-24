IL CONSIGLIO REGIONALE SI RIUNISCE IL 29 GIUGNO: ECCO TUTTI I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio regionale della Campania, presieduta da MassimilianoManfredi, si riunirà il giorno 29 giugno 2026, dalle ore 11 alle ore 17,30, nell’Aula consiliare, alCentro Direzionale di Napoli isola F13, per l’esame del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione processo verbale seduta precedente

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio3. Esame della proposta di legge “Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73,comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal decretolegislativo 10 agosto 2014, n.126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 convertito conmodificazione dalla legge 28 giugno 2019, n.58. Importo complessivo di euro 3.172,33. Deliberadell’Ufficio di Presidenza del 29 aprile 2026, n. 19” – Reg. Gen. 294. Esame della delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 24 del 20 maggio 2026avente ad oggetto “Rendiconto della Gestione del Consiglio regionale della Campania perl’esercizio finanziario 2025” Reg. Gen. 65/II5. Esame della delibera di Giunta regionale della Campania n. 596 del 2 settembre 2025 avente adoggetto: “Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali allarealizzazione dei crematori da parte dei Comuni. Presa d’atto della sentenza TAR CampaniaSezione Prima n. 2511/2025”. Reg. Gen. 957/II – XI Legislatura6. Mozione “Impegno della Giunta regionale a esprimere formale contrarietà alla realizzazione diun Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) nel Comune di Castel Volturno e a promuovereun piano di rigenerazione territoriale” testo unificato ad iniziativa dei consiglieri RosarioAndreozzi, Raffaele Aveta, Carlo Ceparano, Luca Fella Trapanese, Flocco Salvatore, GennaroSaiello e Elena Vignati. Reg. Gen. 22/4Mozione “Promozione di un piano straordinario di risanamento e rigenerazione territoriale perCastel Volturno” ad iniziativa dei consiglieri Gennaro Sangiuliano ed Angela Parente.Reg. Gen. 21/47. Ordine del giorno “Principio del consenso libero nella definizione dei reati di violenza sessualein coerenza con la Convenzione di Istanbul” ad iniziativa dei consiglieri Maurizio Petracca,Loredana Raia, Francesca Amirante, Carmela Fiola, Salvatore Madonna, MassimilianoManfredi, Corrado Matera, Francesco Picarone, Marco Villano, Giorgio Zinno, Gennaro Saiello,

Luca Fella Trapanese, Salvatore Flocco, Raffaele Aveta, Giovanni Porcelli, Vincenzo Alaia,Pietro Smarrazzo, Andrea Volpe, Rosario Andreozzi e Carlo Ceparano. Reg. Gen. 7/48. Mozione “Attivazione di una campagna straordinaria di monitoraggio delle acque superficiali esotterranee della Regione Campania con riferimento alla presenza di contaminanti di origineantropica” ad iniziativa dei consiglieri Roberto Celano, Fernando Errico, Giuseppe Fabbricatore,Palmira Fele, Grimaldi Massimo, Iovino Francesco, Minella Mimì, Odierna Sebastiano, PanicoAssunta, Parente Angela, Pelliccia Massimo, Petitto Livio, Pisacane Raffaele Maria, RomanoLeonilde, Rostan Michela, Sangiuliano Gennaro, Santangelo Vincenzo e Zecchino Ettore.Reg. Gen. 30/49. Mozione “Valorizzazione del personale del Servizio Sanitario Regionale e utilizzo dellegraduatorie interne per le progressioni tra le aree” ad iniziativa del consigliere GiovanniMensorio. Reg. Gen. 23/410.Mozione “Iniziative regionali per la prevenzione, la diagnosi precoce e la presa in carico dellemalattie cardiovascolari” ad iniziativa dei consiglieri Michela Rostan, Massimo Grimaldi,Gennaro Sangiuliano, Leonilde Romano, Francesco Iovino, Livio Petitto, Angela Parente ePalmira Fele. Reg. Gen. 28/411.Mozione “Sostegno della Regione Campania alla candidatura della canzone classica napoletanaalla Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità UNESCO” adiniziativa dei consiglieri Carmela Fiola, Salvatore Madonna, Massimiliano Manfredi, FrancescoPicarone e Giorgio Zinno. Reg. Gen. 26/412.Mozione “Interventi urgenti di competenza regionale per il contrasto all’emergenza dei roghitossici, dello sversamento illecito dei rifiuti e per il ripristino della legalità e della sicurezzaambientale nel territorio dell’area nord di Napoli, con particolare riferimento al Comune diGiugliano in Campania” ad iniziativa dei Consiglieri Gennaro Sangiuliano, Raffaele MariaPisacane, Palmira Fele, Leonilde Romano, Vincenzo Santangelo e Giuseppe Fabbricatore.Reg. Gen. 39/413.Mozione “Rafforzamento delle politiche regionali di prevenzione e contrasto dell’obesità, conparticolare riferimento alle fasce di popolazione più vulnerabili e all’utilizzo di risorse nazionalied europee” ad iniziativa del consigliere Pellegrino Mastella. Reg. Gen. 27/414.Mozione “Riforma della legge elettorale nazionale per restituire ai cittadini il diritto di sceltadiretta dei propri rappresentanti in Parlamento ad iniziativa dei consiglieri Francesco Picarone,Maurizio Petracca, Carmela Fiola, Giorgio Zinno, Loredana Raia, Corrado Matera, MassimilianoManfredi, Salvatore Madonna e Marco Villano. Reg. Gen. 29/415.Mozione “Richiesta di potenziamento strutturale della sanità territoriale nella Valle Caudina eattivazione di presidi sanitari di prossimità (Casa della Comunità/Ospedale di Comunità) per iComuni della Provincia di Avellino” ad iniziativa dei consiglieri Vincenzo Alaia, MaurizioPetracca e Giuseppe Barra. Reg. Gen. 32/416.Mozione “Avvio di un progetto pilota per la distribuzione gratuita di prodotti igienici femminilipresso le scuole della Regione Campania” ad iniziativa del consigliere Davide D’Errico.Reg. Gen. 34/4

17.Mozione “Salvaguardia del Pronto Soccorso del Pineta Grande Hospital e tutela del diritto allasalute dei cittadini del litorale domizio e dell’area casertana” ad iniziativa del ConsigliereGennaro Oliviero. Reg. Gen. 35/418.Mozione “Realizzazione del Polo Oncologico Pubblico presso il complesso dell’ex OspedalePsichiatrico “La Maddalena” di Aversa, quale struttura di riferimento per la Terra dei Fuochi, laProvincia di Caserta e l’area Napoli Nord” ad iniziativa dei Consiglieri Marco Villano eMaurizio Petracca. Reg. Gen. 38/419.Nomina del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. Legge regionale 7 agosto2017, n. 2520.Nomina di tre esperti della Consulta regionale della Cooperazione. Legge regionale 21 dicembre2012, n. 3721.Nomina del Presidente dell’Osservatorio per l’Economia. Articolo 33 della legge regionale 28dicembre 2021, n. 3122.Nomina di un esperto di Geo Biodiversità nell’Osservatorio sulla Geo Biodiversità dellaCampania. Articolo 38 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 1823.Nomina di componente nel Comitato Scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione delpatrimonio linguistico napoletano. Legge regionale 8 luglio 2019, n. 1424.Espressione gradimento su nomine ai sensi dell’art. 48 dello Statuto