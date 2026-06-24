EBOLI, ULTIMA SPIAGGIA PER IL SINDACO MARIO CONTE: IL 30 GIUGNO IL CONSIGLIO COMUNALE

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Dopo aver perso, nell’arco degli ultimi giorni, importanti pezzi della maggioranza, il Sindaco di Eboli Mario Conte tenta la carta della responsabilità e prova a giocarsi tutto con il prossimo Consiglio Comunale, convocato per il 30 Giugno.

All’ordine del giorno non solo la verifica della tenuta politica della maggioranza – giunta al suo quarto anno di vita – ma anche l’approvazione del rendiconto di gestione.

Un provvedimento che, se non approvato, determinerà anche lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, in vista delle elezioni comunali che, in ogni caso, sono in programma per la Primavera del 2027.

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