COMUNE DI BARONISSI. SCOPPIA IL CASO DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETA’ IGIENE URBANA

Come gruppo Consiliare di Opposizione “Marco Picarone Sindaco”, io ed il collega Carmine Santoro esprimiamo totale e ferma solidarietà ai lavoratori del cantiere di igiene urbana di Baronissi, sostenendo lo stato di agitazione proclamato dinanzi al Prefetto di Salerno. Abbiamo il dovere politico di accendere i riflettori su un bando di gara a lungo termine (8 anni) che rischia di penalizzare decine di famiglie.
Le denunce sindacali descrivono scenari gravissimi:
– Violazione della Clausola Sociale ed esclusione illegittima di personale;
– Livelli contrattuali errati e parametrati al ribasso;
– Taglio ingiustificato delle ore con drastica riduzione degli stipendi.
Riteniamo inaccettabile il silenzio e la fuga dal confronto da parte dell’Amministrazione Comunale e del RUP.
Questo “muro di gomma” ha esasperato gli animi, costringendo i sindacati a investire la Prefettura e ad avviare le procedure di sciopero che porteranno, sicuramente, disagio per i cittadini di Baronissi.
Noi non resteremo a guardare.
𝗖𝗵𝗶𝗲𝗱𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮:
1. L’immediata convocazione del tavolo di confronto tra Amministrazione, RUP e rappresentanti dei lavoratori.
2. La sospensione in autotutela della gara d’appalto per correggere il Capitolato inserendo i dati reali, i livelli spettanti e le giuste ore contrattuali.
𝗟𝗮 𝗱𝗶𝗴𝗻𝗶𝘁𝗮’ 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝘁𝗼𝗰𝗰𝗮.
Il Gruppo Consiliare d’Opposizione
“Marco Picarone Sindaco”