COMUNE DI BARONISSI. SCOPPIA IL CASO DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETA’ IGIENE URBANA

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Come gruppo Consiliare di Opposizione “Marco Picarone Sindaco”, io ed il collega Carmine Santoro esprimiamo totale e ferma solidarietà ai lavoratori del cantiere di igiene urbana di Baronissi, sostenendo lo stato di agitazione proclamato dinanzi al Prefetto di Salerno.  Abbiamo il dovere politico di accendere i riflettori su un bando di gara a lungo termine (8 anni) che rischia di penalizzare decine di famiglie.

Le denunce sindacali descrivono scenari gravissimi:

 – Violazione della Clausola Sociale ed esclusione illegittima di personale;

 – Livelli contrattuali errati e parametrati al ribasso;

 – Taglio ingiustificato delle ore con drastica riduzione degli stipendi.

Riteniamo inaccettabile il silenzio e la fuga dal confronto da parte dell’Amministrazione Comunale e del RUP.

Questo “muro di gomma” ha esasperato gli animi, costringendo i sindacati a investire la Prefettura e ad avviare le procedure di sciopero che porteranno, sicuramente, disagio per i cittadini di Baronissi.

Noi non resteremo a guardare.

𝗖𝗵𝗶𝗲𝗱𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮:

1. L’immediata convocazione del tavolo di confronto tra Amministrazione, RUP e rappresentanti dei lavoratori.

2. La sospensione in autotutela della gara d’appalto per correggere il Capitolato inserendo i dati reali, i livelli spettanti e le giuste ore contrattuali.

𝗟𝗮 𝗱𝗶𝗴𝗻𝗶𝘁𝗮’ 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝘁𝗼𝗰𝗰𝗮.

Il Gruppo Consiliare d’Opposizione
“Marco Picarone Sindaco”

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