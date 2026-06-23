GIORGIA MELONI: “ALLE POLITICHE 2027 SARA’ SFIDA TRA CENTRO DESTRA E CAMPO LARGO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Mi sono fatta l’idea che la sinistra parli molto di Vannacci perché, non potendo parlare della propria coalizione, cerca disperatamente di raccontare che i problemi siano nella nostra. Renzi era così impegnato a tirare la volata a Vannacci che non si è nemmeno accorto che non era stato neppure invitato alla riunione dei leader del centrosinistra…” scherza la premier Giorgia Meloni, ospite dell’evento ‘Il giorno della Verità’.

“Quando arriveranno le elezioni – prosegue la leader di Fdi – conterà soltanto: gli italiani vorranno il centrodestra o il centrosinistra? Vorranno il campo largo o la coalizione che hanno conosciuto in questi anni? Vorranno il premier che verrà indicato dall’altra parte o quello che indicheremo noi? Alla fine conterà solo questo. Non serviranno più i sondaggi, le chiacchiere di Renzi, le alchimie”.

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