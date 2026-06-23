GIORGIA MELONI: “ALLE POLITICHE 2027 SARA’ SFIDA TRA CENTRO DESTRA E CAMPO LARGO”

“Mi sono fatta l’idea che la sinistra parli molto di Vannacci perché, non potendo parlare della propria coalizione, cerca disperatamente di raccontare che i problemi siano nella nostra. Renzi era così impegnato a tirare la volata a Vannacci che non si è nemmeno accorto che non era stato neppure invitato alla riunione dei leader del centrosinistra…” scherza la premier Giorgia Meloni, ospite dell’evento ‘Il giorno della Verità’.

“Quando arriveranno le elezioni – prosegue la leader di Fdi – conterà soltanto: gli italiani vorranno il centrodestra o il centrosinistra? Vorranno il campo largo o la coalizione che hanno conosciuto in questi anni? Vorranno il premier che verrà indicato dall’altra parte o quello che indicheremo noi? Alla fine conterà solo questo. Non serviranno più i sondaggi, le chiacchiere di Renzi, le alchimie”.