ANTONIO IANNONE (FDI): “PRIMO SI ALLA CAMERA PER IL PIANO CASA, INIZIO DI AMBIZIOSO PROGRAMMA”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
“Il primo via libera della Camera al Piano Casa rappresenta un altro tassello importante nella realizzazione del Programma di Governo. Il Presidente Meloni ed il Ministro Salvini hanno posto le basi per dare una svolta alle politiche dell’abitare per troppo tempo rimaste neglette nell’agenda dei precedenti Governi. Prende forma un Piano che portera’ alla realizzazione di centomila case in dieci anni. Il complesso di norme rendera’ possibile l’avvio del programma per il raggiungimento dell’importante obiettivo. Grazie per tutti i contributi che sono venuti, anche trasversalmente, in Commissione ed in aula dai Deputati. Ora contiamo di chiudere rapidamente il processo in Senato per essere pienamente ed immediatamente operativi anche con Regioni ed Enti Locali coinvolti.” Lo dichiara il Sottosegretario al Mit di Fratelli d’Italia, il Senatore Antonio Iannone.

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