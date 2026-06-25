COMUNE DI TERZIGNO. AL VIA LA NUOVA GIUNTA DEL SINDACO SALVATORE CARILLO

Primi atti della nuova amministrazione. Il sindaco accelera sulla formazione dell’esecutivo comunale. Entrano in squadra Giovine, Aliperta e Celentano. La nuova amministrazione comunale di Terzigno entra nel vivo. Il sindaco Salvatore Carillo ha firmato il decreto con cui sono stati nominati i primi componenti della Giunta comunale, avviando concretamente la fase operativa del nuovo mandato amministrativo. A entrare nell’esecutivo cittadino sono Rosaria Giovine, Pierluigi Aliperta e Salvatore Celentano, chiamati ad affiancare il primo cittadino nell’attività di governo e nella gestione delle principali questioni amministrative.

Obiettivo piena operatività

La scelta di procedere rapidamente con le prime nomine punta a garantire fin da subito la piena funzionalità della macchina amministrativa. L’amministrazione intende infatti affrontare senza ritardi le prime scadenze e le problematiche che richiedono interventi immediati. Nelle prossime ore si procederà alla designazione degli ultimi due assessori necessari a completare la squadra di governo che accompagnerà il mandato amministrativo.

In attesa delle deleghe

Contestualmente al completamento della Giunta saranno rese note anche le deleghe attribuite ai singoli assessori, definendo in modo definitivo l’organizzazione dell’esecutivo e le competenze affidate a ciascun componente. La definizione dell’assetto amministrativo rappresenta uno dei passaggi fondamentali della nuova consiliatura e consentirà di avviare pienamente l’attuazione del programma di governo.

Le prossime tappe

Con queste prime nomine prende dunque forma la squadra che guiderà Terzigno nei prossimi anni. L’attenzione resta ora concentrata sul completamento dell’esecutivo e sulla distribuzione delle deleghe, passaggi che consentiranno all’amministrazione comunale di entrare a pieno regime. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire continuità amministrativa e rapidità d’azione, mettendo in campo una struttura di governo in grado di affrontare le sfide e le esigenze della comunità cittadina.