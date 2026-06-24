AZIONE E PARTITO LIBERALDEMOCRATICO: L’INCONTRO SUL FUTURO DEL TURISMO A SALERNO

Libertà di Impresa, Qualità dei Servizi, Sviluppo del Territorio. Investire in servizi moderni e orientati alle esigenze delle persone significa creare le condizioni per attrarre investimenti, generare occupazione e aumentare il benessere diffuso.

Il 29 giugno alle 18.30 si terrà a Salerno – presso la Galleria Capitol (secondo piano) presso la sede di Azione Salerno – un incontro promosso dal Partito Liberaldemocratico Salerno ed Azione Salerno dedicato ai temi del turismo, dell’innovazione dei servizi e delle opportunità di sviluppo economico del territorio. L’appuntamento rappresenterà un’occasione di confronto tra amministratori, operatori del settore, professionisti e cittadini sulle strategie necessarie per rendere il territorio più competitivo e attrattivo.

Al centro del dibattito la convinzione che la crescita economica sostenibile passi attraverso il miglioramento dell’offerta turistica e l’innovazione dei servizi rivolti ai consumatori. Qualità dell’accoglienza, digitalizzazione, semplificazione amministrativa, mobilità efficiente e valorizzazione delle risorse locali saranno alcuni dei temi affrontati durante l’incontro.

L’evento vedrà la partecipazione di Antonio Ilardi, presidente Federalberghi Salerno, Antonio D’Alessio, deputato di Azione, Aurora Pezzuto, responsabile economia del Partito Liberaldemocratico, Armando Zambrano, consigliere comunale salernitano ed Antonluca Cuoco, segretario PLD Salerno, a moderare.

Turismo e innovazione rappresentano due leve strategiche per costruire una crescita virtuosa capace di valorizzare le eccellenze del territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini. L’evento sarà aperto alla partecipazione del pubblico e si propone anche come un momento di ascolto e proposta per il futuro di Salerno e della sua area vasta.

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