GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “INSEDIATO TAVOLO TECNICO PER LEGGE SU COMUNITA’ MARINE”

Si è insediato, stamani, presso il Vice presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore (FdI), il tavolo tecnico per l’elaborazione della Proposta di Legge regionale per l’istituzione e la disciplina delle Comunità Marine, finalizzato a valorizzare e sostenere l’economia turistica e balneare e promuovere la programmazione e l’impiego dei fondi pubblici per la gestione dei servizi territoriali dei Comuni costieri della Campania. “Nel recepire la proposta dei Sindaci del Comune di Atrani, Michele Siravo, e del Comune di Furore, Giovanni Milo, con l’obiettivo di condividerla con tutti gli altri Sindaci della Costiera Amalfitana e delle altre aree costiere della Campania, ho insediato il tavolo tecnico, coordinato dal Professore Ordinario di Fondamenti del Diritto Europeo dell’Università degli Studi di Salerno,Francesco Fasolino, finalizzato alla presentazione di una Proposta di legge per istituire le Comunità Marine, realizzare una programmazione territoriale integrata ad esse dedicata, potenziare la capacità di attrazione di fondi regionali, nazionali ed europei, fornire una migliore capacità di risposta ai flussi turistici, rafforzare l’identità delle Comunità costiere anche attraverso il riconoscimento istituzionale della loro specificità, realizzare economie di scala nella gestione dei servizi, contribuire alla salvaguardia ambientale e allo sviluppo economico dei Comuni costieri”, ha sottolineato il Vice presidente Fabbricatore. “Coinvolgeremo nei lavori del tavolo tecnico anche tanti altri Sindaci dei Comuni costieri delle Province di Salerno, Caserta e Napoli, il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, nel quale ricadono le aree costiere del Cilento che hanno grande rilevanza turistica, e dei Parchi Marini, per realizzare la più ampia sinergia istituzionale e territoriale per dare vita alle Comunità Marine, valorizzare i Comuni costieri e dare slancio al turismo balneare, per favorire sviluppo economico ed occupazionale nei territori interessati ed in tutta la Campania”, ha sottolineato l’esponente di Fratelli d’Italia.

Share on: WhatsApp