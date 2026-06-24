ALBERICO GAMBINO (ECR FDI): “STABILITA’ GOVERNO MELONI SOSTIENE CRESCITA DELL’EXPORT”

Gli eventi degli ultimi giorni sembrano non ledere minimamente le capacità dell’Italia che, dal punto di vista produttivo e soprattutto alla luce dei nuovi dati relativi all’Export verso gli Stati Uniti, ha mostrato un dinamismo senza precedenti storici. Ben oltre ogni seppur duro per quanto legittimo distinguo, le solide relazioni internazionali trai due Paesi, storicamente uniti e forti di una solida amicizia, consentono un continuo e proficuo scambio commerciale e di relazioni diplomatiche. “L’Italia, afferma l’Europarlamentare Alberico Gambino (F.d.I. – E.C.R.), superando anche il Giappone nell’Export verso gli U.S.A. dimostra come, mettendo al centro del sistema produttivo l’impresa di eccellenza, una manifattura senza eguali al mondo e la qualità dell’innovazione tecnologica, si possano raggiungere risultati commerciali mai ottenuti prima”.“Un Paese ove la lunghissima stabilità assicurata dal Governo Meloni ha consentito di investire anche nel Made in Italy, sostenendo adeguatamente le Imprese ed innovando l’intero settore del lavoro e della produzione, promuovendone politiche dinamiche tutte finalizzate ad accrescere l’occupazione e la produzione di intere filiere d’eccellenza da sempre protagoniste sui mercati internazionali”.“I dati SVIMEZ recentemente pubblicati restituiscono chiaramente l’immagine di un Sud Italia che, negli Anni 2022-2025, è cresciuto ben del 9,5 % in più rispetto al Centro-Nord esul quale il Governo ha inteso imprimere un’ulteriore accelerata finanziando le Imprese per altri 505,8 Milioni di Euro per la Ricerca, Innovazione e lo Sviluppo nelle Regioni del Mezzogiorno ”.“Tutto ciò ha chiaramente dimostrato che si può essere protagonisti in Europa senza la necessità di uscirne, ma cambiandola per davvero dall’interno, superandone l’esasperante burocrazia ed avvicinandola alle reali aspirazioni di ogni singola Nazione e ad una maggiore libertà di iniziativa seppur nel doveroso rispetto delle regole comuni”. Dati lusinghieri che premiano l’attenzione e l’attività del Governo, la sua stabilità e la coerenza di molteplici azioni”, conclude l’On. Gambino, “tutte convergenti in un’unica direzione : porre al centro delle politiche economiche gli uomini e le imprese che da sempre, creando occupazione e ricchezza, rendono dinamica e protagonista l’Italia nel Mondo”

Share on: WhatsApp