PARTITO DEMOCRATICO SALERNO. COMPLETATA LA COMPOSIZIONE DELLA SEGRETERIA PROVINCIALE. ECCO TUTTI I NOMI

“Il Partito democratico della Provincia di Salerno completa la propria organizzazione attraverso la nomina della Segreteria provinciale. Un organismo strutturato in modo unitario, plurale ed inclusivo, composto da donne ed uomini animati da passione politica e spirito di militanza. Non si tratta di un semplice elenco di nomi, ma dell’affermazione di un metodo di lavoro e di un obiettivo: vogliamo un Partito che guardi al futuro e rimetta i territori e i circoli al centro dell’agenda politica. Sono estremamente soddisfatto della squadra composta, che sarà da subito al lavoro nell’interesse della nostra comunità democratica, per rafforzare il radicamento del partito sul territorio provinciale. Essere parte della Segreteria non è un titolo onorifico, ma un impegno di responsabilità.

Ogni nostra scelta avrà conseguenze reali sulla vita del Partito: ci assumiamo questa responsabilità con orgoglio, pronti a lavorare per il bene della nostra comunità politica”.

Così, in una nota, Giovanni Coscia, Segretario provinciale del Partito Democratico, annuncia la composizione della nuova Segreteria con le relative deleghe.

Di seguito la composizione della Segreteria:

1. Vito Araneo – Lavoro

2. Filomena Arcieri – Ambiente e Green Economy

3. Mauro Calatola – Coordinatore della Segreteria

4. Angela D’Alto – Aree Interne

5. Paolo De Maio – Giustizia, Riforme

6. Bruno Di Nesta – Organizzazione

7. Martino D’Onofrio – Enti locali

8. Adolfo Fortunato – Formazione Politica e Comunicazione

9. Carmen Granato – Politiche giovanili

10. Lorena Iuliano – Scuola e Istruzione

11. Francesco Morra – Cultura e Memoria

12. Anna Raviele – Iniziativa Politica

13. Filomena Rosamilia – Welfare, Contrasto alle disuguaglianze

14. Marco Sansone – Politiche Europee

15. Alfonsina Savo – Risorsa mare

16. Carmelo Stanziola – Turismo e promozione territoriale

17. Caterina Strianese – Diritti e Politiche per la famiglia