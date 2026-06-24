VALLE DELL’IRNO. IL SINDACO DI FISCIANO SESSA: “OK A FINANZIAMENTO PER DISTRETTO COMMERCIO IRNO”

Si tratta di un risultato importante che rappresenta un investimento concreto a favore dell’economia locale, delle imprese e delle attività commerciali che ogni giorno contribuiscono alla crescita e alla vitalità delle nostre comunità.

Le risorse saranno destinate alla realizzazione di interventi strategici finalizzati a sostenere il commercio di prossimità, valorizzare le attività del territorio e rendere i nostri centri urbani sempre più attrattivi, moderni e competitivi.