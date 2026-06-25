ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “IN COMMISSIONE PER SCONGIURARE SOPPRESSIONE TRIBUNALE SALA CONSILINA”

La soppressione dei piccoli tribunali, che fu disposta anni fa, si è rivelato un errore molto grave. Avrebbe dovuto consentire una maggiore efficienza della giustizia e un abbattimento dei costi; non ha realizzato nessuno dei due obiettivi. Oggi, per fortuna, si sta prendendo in considerazione l’ipotesi di riaprirne qualcuno e stiamo provando a sottolineare la necessità di istituire nuovamente il Tribunale di Sala Consilina.

Lo scrive il deputato di Azione Antonio D’Alessio.

Sarebbe importante avere un presidio contro la criminalità organizzata e radicata nei nostri territori; ci sarebbe anche una ricaduta economica positiva per la zona.

In commissione giustizia, durante l’audizione del sindaco di Sala consilina Mimmo Cartolano, abbiamo evidenziato l’esigenza del territorio e abbiamo anche sottolineato la singolarità di quell’accorpamento. Il Tribunale di Sala Consilina, infatti, fu accorpato ad un Tribunale di altra regione (Lagonegro) creando non poche anomalie e disagi.

Proveremo fino all’ultimo minuto possibile a chiedere al governo di accogliere la richiesta.