PONTECAGNANO FAIANO. IL SINDACO LANZARA ANNUNCIA UNA STRETTA SULLA SICUREZZA IN CITTA’

“Stiamo mettendo in campo il massimo sforzo possibile attraverso il Comando di Polizia Locale, che ha intensificato le attività di vigilanza e controllo sul territorio. In particolare, è stato predisposto uno specifico servizio nelle ore notturne, con pattugliamenti e verifiche dalle ore 22:00 alle ore 02:00, finalizzati a contrastare comportamenti che compromettono la sicurezza, il decoro urbano e la tranquillità dei residenti.” Ad annunciarlo è il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Comandante della Polizia Locale, Antonio Vecchione, all’Assessora con delega alla Polizia Municipale, Nunzia Fiore, e a tutte le agenti e gli agenti impegnati quotidianamente in questo delicato servizio, per la professionalità, la disponibilità e il senso del dovere che stanno dimostrando.

Siamo consapevoli che alcune problematiche richiedono un’azione ancora più incisiva e coordinata. Per questo ho richiesto formalmente il supporto della Stazione dei Carabinieri di Pontecagnano Faiano, affinché si possano programmare interventi congiunti, servizi integrati e un rafforzamento della presenza sul territorio nelle aree maggiormente interessate da criticità.

La sicurezza è una responsabilità condivisa tra tutte le istituzioni. Per tale ragione abbiamo interessato anche la Prefettura e la Questura di Salerno, nella convinzione che una sempre maggiore sinergia tra le forze impegnate sul territorio possa garantire risultati ancora più efficaci.

Continueremo a lavorare con determinazione per tutelare il diritto dei cittadini a vivere in una città sicura, ordinata e decorosa, ascoltando le segnalazioni della comunità e mettendo in campo ogni azione utile a garantire serenità, legalità e rispetto delle regole.