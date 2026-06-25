REGIONE CAMPANIA, SANITA’: LA DELIBERA PER GIUDICARE I MANAGER DELLE ASL, ECCO TUTTI I CRITERI

“Stiamo cambiando il modo in cui viene gestita la sanità campana. Non bastano solo i bilanci in ordine. Chi ha la responsabilità di guidare un’ASL o un ospedale sarà valutato soprattutto per i risultati che riesce a garantire ai cittadini.

E con le delibere approvate in Giunta rafforziamo questo percorso già avviato.”

Lo annuncia il Presidente della Regione Campania Roberto Fico.

La premialità e la conferma dei direttori generali saranno, da oggi, legate alla qualità dei servizi e dell’assistenza fornita. Al rispetto delle

liste di attesa per visite specialistiche e ricoveri, al miglioramento degli esiti di cura e della prevenzione, alla riduzione dell’ospedalizzazione evitabile per patologie croniche, ma soprattutto ai tempi certi per chi è in pronto soccorso in attesa di ricovero e alla degenza di massimo due giorni in Osservazione Breve Intensiva (Obi).

Vogliamo una sanità nella quale chi ha responsabilità venga valutato per ciò che realizza e per gli standard delle risposte che offre ai cittadini.

È questa la direzione che stiamo seguendo per costruire una sanità pubblica più efficiente, più trasparente e sempre più vicina alle persone