NOCERA INFERIORE. OK DALLA REGIONE CAMPANIA AL FINANZIAMENTO PER IL PALA COSCIONI

Importante risultato per l’Amministrazione De Maio che vede inserito il progetto di riqualificazione del Palazzetto dello Sport “PalaCoscioni” tra quelli ammessi al contributo regionale – attraverso l’ARUS (Agenzia Regionale Universiadi e Sport) – previsto dalla manifestazione di interesse promossa dalla Regione Campania per l’adeguamento, la rifunzionalizzazione e l’ammodernamento degli impianti sportivi esistenti.

L’intervento candidato dall’Amministrazione comunale e ammesso al contributo regionale prevede opere di ammodernamento, ristrutturazione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e messa in sicurezza della struttura. Il progetto, del valore complessivo di quasi un milione di euro.

L’ammissione è stata approvata dall’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport con determina del Direttore Generale n. 91 del 24 giugno 2026, nell’ambito della linea di finanziamento destinata ai Comuni campani per il miglioramento e la valorizzazione degli impianti sportivi esistenti.

L’intervento previsto è finalizzato al recupero funzionale della struttura esistente mediante la realizzazione delle seguenti opere:

recupero funzionale della copertura esistente mediante il ripristino della copertura metallica completa di strato di isolamento termico (cappotto); realizzazione di impianto fotovoltaico da 100 Kw con accumulo di pari capacità da allocarsi sulla nuova copertura già predisposta all’uso; sostituzione infissi esistenti; Nuovo tracciamento campo di gioco al fine di rendere utilizzabile lo stesso per le seguenti discipline sportive tra quelle riconosciute dal CONI e dal CIP praticate a livello agonistico: a) Pallacanestro; b) Palla a volo; c) Scherma; d) Calcio a cinque.

L’intervento consentirà di migliorare la funzionalità e la sicurezza della struttura, riferimento per numerose attività sportive e associative cittadine, favorendo una più ampia fruizione da parte di atleti, giovani e famiglie.

“L’ammissione a finanziamento del progetto per il PalaCoscioni – dichiara il presidente della Commissione Consiliare Lavori Pubblici, Luciano Passero – rappresenta un risultato significativo per il lavoro svolto dalla Commissione e dagli uffici comunali. Parliamo di una struttura strategica per la pratica sportiva cittadina che necessita di interventi di ammodernamento e adeguamento per rispondere sempre meglio alle esigenze delle associazioni e degli utenti. Questo finanziamento ci consentirà di compiere un importante passo in avanti nella valorizzazione dell’impiantistica sportiva comunale.”

“Investire sugli impianti sportivi – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Perna – significa investire sulla qualità della vita dei cittadini e sulle opportunità offerte ai nostri giovani. Il progetto per il PalaCoscioni punta a migliorare sicurezza, funzionalità ed efficienza energetica della struttura, rendendola ancora più moderna e accogliente. Continuiamo a lavorare per intercettare finanziamenti e risorse utili a riqualificare il patrimonio pubblico della città.”

“L’ammissione di questo importante progetto – dichiara il sindaco Paolo De Maio – rappresenta una grande opportunità per la nostra città. Il PalaCoscioni è un punto di riferimento per lo sport nocerino e per tante realtà associative che quotidianamente lo vivono. Grazie a questo finanziamento potremo intervenire in maniera significativa per rendere l’impianto più moderno, efficiente e sicuro, offrendo spazi sempre più adeguati agli sportivi e ai cittadini. Continuiamo a lavorare per intercettare risorse e investire sul patrimonio pubblico, con particolare attenzione alle strutture dedicate ai giovani e alla promozione dello sport come strumento di crescita, inclusione e benessere sociale.”