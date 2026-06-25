AGGRESSIONE AI DANNI DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO ASI DI SALERNO ANTONIO VISCONTI

Il Presidente del Consorzio Asi di Salerno Antonio Visconti, nel pomeriggio di oggi, nei pressi di una zona centrale di Salerno, è stato vittima di un’aggressione da parte di un imprenditore della Valle dell’Irno.
Secondo quanto riportato dal sito Sudtv, Visconti, in seguito all’aggressione, avrebbe riportato alcune conseguenze tanto da dover fare ricorso alle cure dei sanitari dell’Ospedale di Battipaglia, città nella quale il Presidente del Consorzio Asi di Salerno vive.
Non sono, ancora, note le ragioni dell’aggressione che sarebbe avvenuta a poca distanza dalla sede provinciale del Partito Democratico di Salerno.