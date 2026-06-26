ROBERTO CELANO (FI): “BENE PAROLE DI FICO SU OSPEDALE AGROPOLI, ORA SI PASSI RAPIDAMENTE AI FATTI”

In quell’atto ispettivo avevo chiesto con forza la riattivazione del Pronto Soccorso, evidenziando come non possa esistere un ospedale senza un presidio di emergenza-urgenza adeguatamente organizzato e dotato dei reparti salvavita necessari, oltre a sollecitare chiarezza sulla programmazione sanitaria e sulle risorse destinate al territorio.

Ringrazio il Presidente Fico per aver ascoltato le ragioni del territorio e per aver assunto pubblicamente questo importante impegno. È un primo passo significativo, frutto anche della determinazione del Comitato, dei cittadini e della costante azione istituzionale svolta in Consiglio regionale.

Ora, però, è il momento di passare rapidamente dalle dichiarazioni ai fatti. Continueremo a vigilare affinché agli annunci seguano atti concreti e tempi certi, perché il Cilento non può più permettersi ulteriori rinvii su un servizio essenziale come il Pronto Soccorso.

Come forza di opposizione manterremo alta l’attenzione sull’iter amministrativo e sull’effettiva riattivazione del servizio, nell’interesse esclusivo dei cittadini, che hanno diritto a una sanità efficiente, sicura e capace di garantire il diritto alla salute.