LEGGE ELETTORALE. LA LEGA DICE NO ALLE PREFERENZE: “VOTEREMO CONTRO EMENDAMENTO DI FDI”

Sulle preferenze “noi non siamo a favore, non abbiamo dubbi” e se FdI depositasse un emendamento in aula alla Camera “voteremmo contro. Siamo trasparenti, non temiamo nulla”. Lo dice a ‘Repubblica’ Igor Iezzi, deputato della Lega e relatore della legge elettorale a Montecitorio. “Nel buio dell’urna, le preferenze verrebbero bocciate anche da tutti quelli che in pubblico dicono di volerle: i Cinquestelle, i vannacciani, una parte del Pd”, spiega Iezzi.

Gli sconsigliate di insistere con l’emendamento? “Sì, ma a loro come a chiunque altro, visto che non siamo a favore”. Venissero approvate le preferenze, fareste saltare il Melonellum al Senato? “Ci sarebbe un grosso problema sulla legge elettorale”. L’esponente della Lega, tra l’altro, spiega: “Con le preferenze invece si lascia spazio ai gruppi di potere, alle lobby, talvolta persino alla criminalità. In più, per le campagne elettorali servirebbero più soldi, mentre da anni si cerca di ridurre i costi della politica”.