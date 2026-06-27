POLITICHE 2027. LE AMBIZIONI DEL PD IN CAMPANIA: DA MARIO CASILLO A LUCA CASCONE. I TORMENTI DI PIERO DE LUCA

E’ lunga la fila degli aspiranti parlamentari all’interno del Partito Democratico della Campania e la gestione delle ambizioni è tutta – o quasi – nelle mani del Coordinatore Regionale Piero De Luca. E, circostanza da non sottovalutare, lo stesso Segretario Regionale del Pd deve trovare per se stesso una collocazione, probabilmente al Senato della Repubblica. Poi, da oggi ai prossimi mesi, la difficile gestione dei rapporti con chi, soprattutto dal Consiglio Regionale della Campania, puntano ad una viaggio, per i prossimi 5 anni, a Roma. C’è il Vice Presidente della Giunta Regionale Mario Casillo che, in cuor suo, coltiva la possibilità di essere inserito in una delle liste per la prossima campagna elettorale per le Politiche 2027. Sempre dal Consiglio Regionale, ma dai banchi dell’aula, c’è la legittima aspirazione del Consigliere Regionale di A Testa Alta, Luca Cascone, forse stanco di una condizione poco gratificante all’interno dell’attuale maggioranza del Presidente Roberto Fico. I nomi, ovviamente, non finiscono qui perchè da Avellino c’è quello dell’attuale capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Maurizio Petracca; da Salerno anche quello del Presidente della Commissione Bilancio Corrado Matera.

Share on: WhatsApp