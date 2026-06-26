L’EX M5S ALESSANDRO BATTISTA OSPITE A BARONISSI PER DISCUTERE DEI TEMI DELLA PACE

Domani, sabato 27 giugno 2026 alle ore 19:00, presso l’Anfiteatro Comunale Pino Daniele, si terrà l’incontro pubblico “Voci dal Mondo: tra conflitti e speranze di pace”, un appuntamento di approfondimento e confronto sui grandi temi della geopolitica contemporanea e sulle prospettive di pace nei contesti internazionali segnati dalle crisi.

Baronissi si conferma ancora una volta Città della Pace, impegnata nella promozione del dialogo, della cultura e del confronto aperto alla cittadinanza. L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per riflettere sulle dinamiche globali attraverso testimonianze dirette e strumenti di lettura critica della realtà.

Ospite della serata sarà Alessandro Di Battista, che porterà la sua esperienza maturata in diversi contesti internazionali e di crisi, offrendo uno sguardo diretto sulle realtà dei conflitti e sulle possibili vie di uscita verso la pace.