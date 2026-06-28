IL SONDAGGIO DI PIEPOLI: IL GRADIMENTO DEGLI ITALIANI NEI CONFRONTI DELLA PREMIER MELONI

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Quanto ha fiducia in Giorgia Meloni, presidente del Consiglio? Il livello complessivo arriva al 42% (molto 17%, abbastanza 25%) secondo i dati dell’ultimo sondaggio dell’istituto Piepoli. Alla domanda ha risposto poco il 24% e per nulla il 29%. Senza opinione al 5%.

Per quel che riguarda i dati relativi alle aree politiche, la fiducia nel centrodestra per Meloni è all’81%, nel centrosinistra al 14%, nel M5s all’8%. Nel centrodestra, Fratelli d’Italia 90%, Forza Italia 79%, Futuro Nazionale 65%, Lega 62%.

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