LEGGE ELETTORALE. MAURIZIO LUPI (NOI MODERATI): “PRESENTEREMO EMENDAMENTO SU PREFERENZE”

“Noi siamo stati coesi fin dal primo giorno ed è un merito. Abbiamo avuto addirittura più seggi con il Rosatellum di quanti se ne potrebbero avere con il premio di maggioranza, quindi non ci sono nè colpi di mano nè forzature. C’è solo la volontà di far proseguire questa strada a chiunque vinca le elezioni. Noi moderati presenterà un emendamento per restituire agli elettori la possibilità di scegliere”. Intervistato dal Coriere della Sera il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, invita gli alleati ad andare avanti ”fino in fondo” sulla riforma elettorale, ”perché è una legge equilibrata, che potrà assicurare quello che questo governo ha dimostrato essere un punto di forza per la politica interna ed estera: la stabilità”.

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