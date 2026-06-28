NOCERA INFERIORE. IL SINDACO PAOLO DE MAIO: “UNA GRANDE ESTATE DI EVENTI PER LA CITTA'”

L’evento è stato anche l’occasione per dare il via al programma estivo di presidio della Polizia Locale, che nei giorni di venerdì e sabato sarà presente sul territorio fino alle ore 24, per garantire maggiore sicurezza e vivibilità.”
Lo scrive Paolo De Maio, Sindaco del Comune di Nocera Inferiore.
Un ringraziamento speciale va, oltre alla squadra di governo e agli uffici comunali, a Roberto Citarella, che con impegno e passione continua a lavorare, insieme a noi, per la crescita della nostra città.
Vi aspettiamo il prossimo fine settimana con il Nocera Jazz Festival e il grande Basket, che animeranno e invaderanno di entusiasmo le strade della città.