SALERNO. GHERARDO MARENGHI: “DE LUCA CONTRO GRAND HOTEL? E LA GIUNTA DI PRIMA COSA HA FATTO?”

“Stando alle parole del Sindaco, la società proprietaria del Grand Hotel avrebbe accumulato un debito pari ad otto milioni di euro nei confronti del Comune di Salerno in virtù di IMU e TARI non versate per anni. Mi chiedo cosa abbia fatto l’Amministrazione in tutto questo tempo. La Giunta di recente riconfermata scopre solo ora l’entità dell’esposizione debitoria?

Perché i poteri sanzionatori non sono stati attivati ed esercitati prima? I cittadini hanno il diritto di conoscere la verità.”

Lo scrive il candidato Sindaco del centro destra per Salerno Gherardo Marenghi.