SALERNO. GHERARDO MARENGHI: “DE LUCA CONTRO GRAND HOTEL? E LA GIUNTA DI PRIMA COSA HA FATTO?”

Redazione Agenda Politicadai Comuni

“Stando alle parole del Sindaco, la società proprietaria del Grand Hotel avrebbe accumulato un debito pari ad otto milioni di euro nei confronti del Comune di Salerno in virtù di IMU e TARI non versate per anni. Mi chiedo cosa abbia fatto l’Amministrazione in tutto questo tempo. La Giunta di recente riconfermata scopre solo ora l’entità dell’esposizione debitoria?

Perché i poteri sanzionatori non sono stati attivati ed esercitati prima? I cittadini hanno il diritto di conoscere la verità.”
Lo scrive il candidato Sindaco del centro destra per Salerno Gherardo Marenghi. 

 

Related Posts

Giugno 26, 2026

MONTECORVINO ROVELLA. IL SINDACO D’ONOFRIO: “NUOVI FINANZIAMENTI PER OLTRE 1 MILIONE E 200MILA EURO”

Giugno 26, 2026

MERCATO SAN SEVERINO. NASCE IL CENTRO STUDI SANSEVERINO LAB: L’EVENTO CON IL RETTORE UNISA

Giugno 26, 2026

IL COMUNE DI SARNO OTTIENE DALLA REGIONE CAMPANIA FINANZIAMENTO PER STADIO FELICE SQUITIERI