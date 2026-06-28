MATTEO SALVINI (LEGA): “RISCHIO PREFERENZE E’ CHE EMERGANO SOLO I MILIONARI”

“Io sono laico: per me proporzionale o maggioritario, basta che sia un premio che permetta a chi prende un voto in più di governare. Poi, se sei bravo, governi e se non lo sei, vai all’opposizione, perchè è giusto così. Io sono stato eletto per decenni con le preferenze in Consiglio comunale e a Bruxelles. L’unico dubbio -e sono laico anche su questo- è questo momento storico che è diverso rispetto al passato quando la campagna elettorale per il comune di Milano o per le europee la facevi con dei volantini in carta ciclostilati e messi sotto i tergicristallo. Adesso l’unica mia preoccupazione e ripeto, io sono sempre stato eletto le preferenze, è fare una campagna elettorale, che permette solo ai milionari di emergere e prendere i voti”. Così Matteo Salvini ospite dei giovani della Lega a Milano Marittima.

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