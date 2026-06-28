FRATELLI D’ITALIA. RINVIATA LA RIUNIONE PER LA SCELTA DEL NUOVO CAPO GRUPPO IN CONSIGLIO REGIONALE

E’ stata rinviata a martedi’ 30 Giugno, solo dopo la celebrazione del Consiglio Regionale, la riunione di Fratelli d’Italia per l’indicazione del nuovo Capo Gruppo all’interno del Consiglio Regionale della Campania. Le dimissioni prima di Cirielli, poi di Sangiuliano – divenuto Capo dell’Opposizione – hanno portato il gruppo consiliare di Fdi alla scelta del nuovo portavoce all’interno del Consiglio Regionale.
Una scelta non banale, quella del nuovo Capo Gruppo di Fratelli d’Italia, considerato che la nomina arriva in una fase politica molto delicata, anche perchè all’orizzonte ci sono le prossime elezioni politiche 2027. E’ chiaro che chi dovesse essere indicato come nuovo Capogruppo potrebbe avere ambizioni per una candidatura alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.