FRATELLI D’ITALIA: E’ RAFFAELE PISACANE IL NUOVO CAPOGRUPPO IN CONSIGLIO REGIONALE

“Sono molto orgoglioso e soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto, oggi, come Gruppo Regionale di Fratelli d’Italia, all’esito del quale abbiamo eletto all’unanimità il collega Raffaele Maria Pisacane come Presidente del Gruppo e riconfermato la collega Ira Fele come Vice Presidente del Gruppo, con ciò evidenziando la nostra forte coesione politica e la nostra volontà di continuare a svolgere la nostra funzione con forte unita’ politica e determinazione per rendere il Gruppo di FdI sempre più protagonista ed incisivo nel Consiglio Regionale della Campania”

E’ quanto afferma il Vice Presidente del Consiglio Regionsle della Campania, Giuseppe Fabbricatore (FdI).

“Rivolgo un grande ringraziamento al Vice Ministro Edmondo Cirielli che, da Capo dell’Opposizione, ha creato le migliori condizioni politiche per il nostro lavoro in Consiglio regionale e nell’ambito del nostro Gruppo – sottolinea Fabbricatore – , al Capo dell’Opposizione e Capogruppo uscente, Gemnaro Sangiuliano, per il lavoro svolto fino ad oggi, ed auguro buon lavoro al neo Capogruppo Pisacane e alla riconfermata Vice Capogruppo Fele, nella certezza che sapranno ben rappresentare il valore del nostro Gruppo nelle varie sedi istituzionali e la forza politica del nostro Partito”.

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