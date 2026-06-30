ATTILIO PIERRO (FUTURO NAZIONALE): “NUOVE ADESIONI DALLA PROVINCIA DI SALERNO AL NOSTRO PARTITO”

“Futuro Nazionale continua a consolidare la propria presenza sui territori grazie all’adesione di amministratori locali che condividono il nostro progetto politico, fondato sui valori dell’identità, del buon governo e della tutela degli interessi delle comunità”. Lo dichiara il deputato di Futuro Nazionale e componente dell’Esecutivo nazionale, Attilio Pierro, annunciando l’ingresso nel movimento di sette amministratori della provincia di Salerno. Entrano ufficialmente in Futuro Nazionale: Antonio Santangelo, consigliere comunale del comune di Stio; Antonio Gozza, consigliere comunale del comune di Stella Cilento; Cataldo Ciafone, consigliere comunale del comune di Castelnuovo Cilento; Gianfranco Ionnito, consigliere comunale del comune di Ispani; Nicola Mondillo, consigliere comunale del comune di Perito; Dario Ramaglietti, consigliere comunale del comune di Roccagloriosa; Antonietta Iuliano, consigliere e assessore comunale del comune di Castel San Lorenzo. “Desidero rivolgere a ciascuno di loro il mio più sincero benvenuto. La loro scelta rappresenta un importante attestato di fiducia verso un progetto politico che cresce con serietà, credibilità e un radicamento sempre più diffuso. La provincia di Salerno conferma ancora una volta la volontà di essere protagonista nella costruzione di una nuova classe dirigente, capace di interpretare e rappresentare le esigenze delle comunità locali. Queste adesioni rafforzano ulteriormente la presenza di Futuro Nazionale in Campania e dimostrano come sempre più amministratori scelgano di mettere a disposizione esperienza, competenza e passione al servizio di un movimento che guarda al futuro senza rinunciare ai valori e all’identità del nostro Paese”, – prosegue Pierro – continueremo a lavorare con determinazione per ampliare una rete sempre più solida di amministratori, professionisti e cittadini accomunati dalla volontà di offrire all’Italia e ai nostri territori una rappresentanza autorevole, concreta e profondamente radicata”, conclude il deputato. Anche il coordinatore nazionale di Futuro Nazionale, Massimiliano Simoni, ha rivolto il proprio saluto ai nuovi amministratori, esprimendo soddisfazione per il loro ingresso nel movimento e formulando loro i migliori auguri di buon lavoro. Con queste nuove adesioni, Futuro Nazionale consolida ulteriormente la propria presenza in provincia di Salerno e prosegue il percorso di crescita e radicamento in Campania, rafforzando la propria rete di amministratori locali e la propria azione politica sui territori.

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