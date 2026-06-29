FUTURO NAZIONALE IN PROVINCIA DI SALERNO. IN ARRIVO UNA SEDE A SALERNO CITTA’

Con i lavori dell’Assemblea Costituente del 13 e 14 giugno scorso a Roma, ripartono le attività deiComitati su tutto il Territorio nazionale, anche in Provincia di Salerno si sono dati appuntamentodomenica sera, 28 giugno, presso i locali del “Rusticone” nel Comune di Campagna, ben 41Comitati dei 72 riconosciuti in tutta la Provincia.L’incontro organizzato è servito a fare il punto della situazione sulle prospettive immediate e futuredel Partito sul territorio, rappresentando con forza, la voglia e la passione per la costruzione di unPartito, che possa non solo nascere dal basso, ma essere in grado, attraverso le sue articolazioniterritoriali, di dare dignità, rappresentanza e capacità decisionale ai tanti iscritti che si stannoimpegnando con grande passione e soprattutto con ritrovato spirito di militanza, per l’occasione, iComitati promotori dell’incontro, hanno annunciato a breve l’apertura di una sede dirappresentanza provinciale a Salerno, grazie alla disponibilità dell’avv. Marilena Gaeta, referentedi uno dei Comitati della città capoluogo, in attesa che il partito nazionale, avvii nelle prossimesettimane l’organizzazione capillare dello stesso su tutto il territorio nazionale.All’incontro sono intervenuti, oltre ai volti già noti come Sergio Valese, Domenico Di Giorgio eGerardo Del Gaudio, il dirigente nazionale Sabino Morano e l’On. Attilio Pierro, di recentepassato nelle fila del Gen. Vannacci, il deputato Salernitano ha sottolineato il suo impegno e la suavicinanza all’intenso lavoro svolto sul territorio dai Comitati, mettendo a disposizione del Partito ilsuo ruolo.

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