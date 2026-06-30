FRANCO MARI (AVS): “COMMISSIONE D’INCHIESTA SUL CAPORALATO IN VISITA IN PROVINCIA DI SALERNO”

La Commissione parlamentare di inchiesta sullo sfruttamento e la sicurezza sui luoghi di Lavoro, presieduta dalla deputata Chiara Gribaudo, per iniziativa del deputato salernitano di Avs Franco Mari, che della commissione è segretario, sarà a Salerno giovedì 2 luglio. I commissari, dalle 10.30 in Prefettura, incontreranno i rappresentanti del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni datoriali e il professore Gennaro Avallone dell’Università di Salerno.

“La Commissione parlamentare d’inchiesta sullo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro verrà a Salerno dopo aver trascorso tutta la giornata di mercoledì ad Amendolara, in Calabria, dove il primo giugno quattro braccianti sono stati uccisi. Un episodio che ha sollevato, ancora una volta, la questione del caporalato e della schiavitù nei luoghi di lavoro. La tappa di Salerno servirà a fare il punto sulla situazione in provincia e in particolare nella Piana del Sede, soprattutto per quanto concerne il caporalato in agricoltura. Che, come tutti sanno, esiste sul nostro territorio. La Commissione incontrerà le parti sociali, gli organi istituzionali e proveremo a parlare anche con i lavoratori sfruttati, per fare il punto della situazione ma anche perché alla fine della legislatura sarà necessario fare proposte concrete per contrastare questa piaga”