LEGGE ELETTORALE. ROBERTO VANNACCI (FUTURO NAZIONALE): “MELONI TIRI FUORI ATTRIBUTI, PREFERENZE VERE”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Presidente Meloni, se non vuole perdere completamente la faccia, almeno sulle preferenze nella legge elettorale dia un segnale”, dando vita “a preferenze vere, senza posizioni bloccate, e parlamentari nominati”. Parlando con l’AdnKronos, Roberto Vannacci, si rivolge così alla presidente del Consiglio, sul tema della legge elettorale, chiedendole di tenere il punto sulle preferenze, su cui frenano Fi e Lega. “Tiri fuori gli attributi almeno su questo” perché “non costa un euro, non lo osteggiano le toghe rosse e non lo blocca la sua amica Frau von der Leyen”, dice nel giorno in cui è atteso il vertice di maggioranza per sciogliere il nodo sulla legge elettorale. Meloni “faccia vedere che almeno una cosa la riesce a portare a casa”.

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