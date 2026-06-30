CONSIGLIO REGIONALE. RAFFAELE PISACANE E’ IL NUOVO CAPOGRUPPO DI FRATELLI D’ITALIA

Ringrazio innanzitutto il partito e i colleghi consiglieri per la fiducia che hanno voluto accordarmi eleggendomi all’unanimità Presidente del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Campania. Rivolgo un particolare ringraziamento a Gennaro Sangiuliano, che in questa prima fase ha guidato il nostro percorso con autorevolezza e visione e continuerà a farlo come capo dell’intera opposizione, e ad Edmondo Cirielli, che rappresenta un punto di riferimento politico fondamentale per il gruppo consiliare e per l’intera azione di Fratelli d’Italia in Campania, nel suo ruolo di membro del Governo”. E’ la prima parte del messaggio di Raffaele Maria Pisacane, eletto presidente del Gruppo di FdI al Consiglio regionale della Campania. “Assumo questo incarico con umiltà, consapevole della responsabilità che mi è stata affidata. Essere il più giovane consigliere dell’assise regionale e guidare il primo gruppo di opposizione rappresenta per me un grande onore, ma soprattutto una responsabilità che intendo esercitare con spirito di servizio, determinazione e piena condivisione del lavoro con i colleghi. Il nostro compito sarà quello di costruire un’opposizione seria e propositiva, fondata sull’unità d’intenti e sulla forza di una squadra che lavora compatta per costruire un’alternativa credibile di governo per la Campania. L’ascolto dei territori è sempre stata la mia bussola, continuerà ad esserla anche da capogruppo in Consiglio regionale”, chiude Pisacane.

Share on: WhatsApp