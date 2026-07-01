LA NUOVA LEGGE ELETTORALE: L’ESAME ALLA CAMERA SLITTA DI UNA SETTIMANA, SI INIZIA IL 14 LUGLIO

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Slitta di una settimana l’esame della legge elettorale in aula alla Camera. Non più dunque martedì 7 luglio, come era stato inizialmente previsto, ma martedì 14 luglio. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo.

Il presidente della Camera nel comunicare la “data della calendarizzazione ha fatto riferimento sostanzialmente alla situazione complicata dei trasporti della prossima settimana. Io su questo non posso dirvi niente, citofonate a Salvini”, ha riferito la capogruppo dem Chiara Braga al termine della conferenza dei capigruppo.

 

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