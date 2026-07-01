MASSIMO GRIMALDI (LEGA): “40ENNE SALVATO DA SUICIDIO, POLIZIOTTI ESEMPIO DI CORAGGIO E UMANITA'”

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania
“Esprimo il mio più sincero ringraziamento gli agenti del Commissariato di Sessa Aurunca che grazie alla loro prontezza e alla profonda conoscenza del territorio, sono riusciti a rintracciare un uomo di 40 anni che aveva annunciato le proprie intenzioni suicidarie in un video inviato alla moglie. Il loro tempestivo intervento ha evitato una tragedia e dimostra, ancora una volta, il valore e il senso del dovere delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. Un intervento che merita il plauso e la riconoscenza di tutti i cittadini”.
Lo dichiara Massimo Grimaldi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

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