CAVA DE’ TIRRENI. IL SINDACO GIORDANO INCONTRA IL MANAGER DELL’AZIENDA OSPEDALIERA CANTONE

L’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità e collaborazione, ha rappresentato un importante momento di confronto sulle principali criticità e sulle tematiche più rilevanti riguardanti l’Ospedale Santa Maria Incoronata dell’Olmo.

Nel corso della riunione sono state rappresentate al Direttore Generale le problematiche che interessano il presidio ospedaliero, con l’obiettivo di individuare percorsi condivisi e soluzioni concrete a tutela della qualità dei servizi sanitari offerti alla comunità.

L’Avv. Cantone ha recepito con attenzione le istanze presentate, manifestando piena disponibilità al confronto e attivandosi prontamente. Lo stesso Direttore Generale ha inoltre annunciato una visita presso l’Ospedale Santa Maria Incoronata dell’Olmo già nella prossima settimana, quale ulteriore segnale di attenzione verso la struttura e il territorio.