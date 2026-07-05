GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “IL NOSTRO PARTITO CONTINUA A CRESCERE, IL NUOVO CIRCOLO A MERCATO SAN SEVERINO”

Un risultato che parte da lontano e che porta la firma della leadership straordinaria del nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, capace di dare una visione e una guida forte a tutta la Nazione, e dell’inestimabile lavoro sul territorio del Viceministro, l’On. Edmondo Cirielli. Il suo costante supporto e la sua lungimiranza politica continuano a essere il vero motore per la costruzione di una classe dirigente locale solida, preparata e vicina alle reali esigenze dei cittadini. La notevole presenza di ieri è la prova tangibile che la filiera istituzionale del nostro partito è unita, compatta e pronta a rispondere alle sfide del futuro e dei territori.