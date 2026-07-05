GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “IL NOSTRO PARTITO CONTINUA A CRESCERE, IL NUOVO CIRCOLO A MERCATO SAN SEVERINO”

“Ieri ho avuto il piacere di partecipare all’inaugurazione del nuovo Circolo cittadino di Fratelli d’Italia e di Gioventù Nazionale a Mercato San Severino. Non si tratta solo dell’apertura di una sede fisica, ma della nascita di un vero e proprio presidio di democrazia, un luogo di confronto, partecipazione e ascolto aperto a cittadini, amministratori e militanti che ogni giorno scelgono di impegnarsi per il bene della nostra comunità. Questo straordinario momento di crescita dimostra quanto il nostro partito stia mettendo radici profonde in tutta la provincia.”
Lo scrive il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania Giuseppe Fabbricatore.
Un risultato che parte da lontano e che porta la firma della leadership straordinaria del nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, capace di dare una visione e una guida forte a tutta la Nazione, e dell’inestimabile lavoro sul territorio del Viceministro, l’On. Edmondo Cirielli. Il suo costante supporto e la sua lungimiranza politica continuano a essere il vero motore per la costruzione di una classe dirigente locale solida, preparata e vicina alle reali esigenze dei cittadini. La notevole presenza di ieri è la prova tangibile che la filiera istituzionale del nostro partito è unita, compatta e pronta a rispondere alle sfide del futuro e dei territori.