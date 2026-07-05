CARLO CALENDA (AZIONE): “POLITICHE 2027, NON ESCLUDO DI FARE COALIZIONI DOPO IL VOTO”

“Non escludo di fare coalizioni dopo, ma voglio farle dicendo: ok, discutiamo su tutto. Ci sono molte cose su cui bisogna trovare compromessi, ma non si possono fare compromessi sul federalismo europeo, sulla costruzione della difesa europea, sul sistema industriale ed energetico europeo, sul respingere la Cina sui prodotti, cioè quei punti che ho elencato prima e che, secondo me, sono essenziali. Questo è il ruolo che cercheremo di svolgere; poi saranno i cittadini, sovrani, a decidere se sia un ruolo meritevole di essere rappresentato in Parlamento o meno”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda intervenendo in video collegamento a ‘Pantelleria Mediterraneo d’autore’.

“Credo che questa volta le coalizioni potrebbero non essere quattro, ma cinque: una coalizione alla sinistra della sinistra, la sinistra, il centro, la destra e Vannacci. Se fosse così, nessuno otterrebbe il premio di maggioranza e il sistema diventerebbe un proporzionale puro. Gli accordi, in un proporzionale puro, si fanno dopo le elezioni, ma non su programmi fantasma che spariscono il giorno dopo, bensì su ciò che si vuole realmente realizzare”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, intervenendo a ‘Pantelleria Mediterraneo d’autore’, la rassegna ideata da Myrta Merlino e Valentina Fontana per Vis Factor.