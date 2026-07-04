EBOLI. IL PD PROVINCIALE DI SALERNO CONTRO IL SINDACO CONTE: “E’ UNICO RESPONSABILE DELLA CRISI POLITICA”

“Le dichiarazioni rese nelle ultime ore dal Sindaco di Eboli impongono una riflessione seria, responsabile e rispettosa della verità politica.

Il Partito Democratico della Provincia di Salerno respinge con fermezza il tentativo di attribuire alle interlocuzioni politiche, che fisiologicamente si svolgono all’interno di un grande partito, le responsabilità di una crisi amministrativa che affonda le proprie radici in vicende tutte interne alla maggioranza che governa la città ormai da diversi anni.

Particolarmente grave appare il tentativo di individuare addirittura nel Vice Presidente della Provincia di Salerno il responsabile della crisi politica ed amministrativa che investe il Comune di Eboli.”

Lo scrive, in una nota, la Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Salerno.

Si tratta di una ricostruzione del tutto fantasiosa, che respingiamo con forza.

Il Vice Presidente della Provincia, così come la Segreteria Provinciale del Partito Democratico, svolgono il proprio ruolo istituzionale e politico nel pieno rispetto dell’autonomia delle amministrazioni comunali e senza alcuna interferenza nelle dinamiche decisionali degli enti locali.

Interloquire con amministratori, consiglieri comunali, iscritti, dirigenti, rappresentanti istituzionali e con quanti, ogni giorno, animano la vita politica di una delle più importanti città della nostra Provincia non costituisce una indebita ingerenza, bensì il normale esercizio della funzione politica che compete ad una forza di governo come il Partito Democratico, chiamata ad ascoltare i territori, accompagnarne le dinamiche e favorire, sempre nella massima trasparenza, percorsi di confronto e di sintesi.

Nessuna interferenza, dunque. Nessuna invasione di campo. Soltanto il naturale esercizio della funzione politica che compete ad un Partito profondamente radicato sul territorio.

Attribuire ad altri responsabilità che sono esclusivamente il frutto di una crisi maturata all’interno del governo dell’amministrazione ebolitana, rischia soltanto di distogliere l’attenzione dal vero nodo politico: una coalizione progressivamente disgregatasi nel corso della consiliatura e che oggi, con le dimissioni dell’intera Giunta e le numerose fratture già registratesi nelle settimane precedenti, sembra aver definitivamente esaurito la propria spinta propulsiva.

La verità è che la città di Eboli merita molto di più di una quotidiana gestione dell’emergenza politica. Merita un’amministrazione capace di programmare, di costruire una visione di lungo periodo, di dare stabilità alle istituzioni e fiducia ai cittadini.

Non appare più sufficiente richiamare genericamente un “governo di scopo” o rivolgere appelli alla prosecuzione della legislatura se, nel frattempo, vengono meno le condizioni politiche, amministrative e programmatiche che ne costituiscono il presupposto. Una legislatura vive se esiste una maggioranza coesa, una prospettiva condivisa e un progetto amministrativo credibile. Quando questi elementi vengono meno, occorre prenderne atto con senso di responsabilità, senza trasformare la permanenza nella carica, nell’unico obiettivo politico.

Il Partito Democratico continuerà, come ha sempre fatto, ad interessarsi delle vicende della città di Eboli con serietà, equilibrio e rispetto delle Istituzioni, mettendo al centro esclusivamente gli interessi della città e degli ebolitani”.