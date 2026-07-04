FULVIO MARTUSCIELLO (FORZA ITALIA) A NAPOLI INCONTRA I RAPPRESENTANTI DEI DISOCCUPATI M.E.L.

Tempi certi per la conclusione delle verifiche sul progetto DLD e garanzie affinché le risorse stanziate non vengano spostate durante i controlli. È quanto emerso dall’incontro che si è svolto oggi nella sede di Forza Italia tra il segretario regionale della Campania, Fulvio Martusciello, accompagnato dalla segretaria cittadina di Napoli Iris Savastano e dal consigliere comunale Salvatore Guangi, e una delegazione dei disoccupati M.E.L., guidata dal portavoce Aminto Cesarini. “Abbiamo avuto ampie garanzie che la verifica da parte di Sviluppo Lavoro Italia si concluderà entro dieci giorni. Ma c’è un altro tema, che è quello delle attività che il Comune di Napoli deve svolgere. Su questo sentiamo di dover elogiare la Prefettura, che si è attivata immediatamente convocando un tavolo”, dichiara Martusciello. “Da parte di Forza Italia è stata avviata un’interlocuzione con Sviluppo Lavoro Italia per evitare che, nelle more dei controlli, possano essere spostati i fondi. Siamo accanto ai lavoratori”, aggiunge il segretario regionale di Forza Italia Campania. Al termine dell’incontro, Gaetano Martino, del Movimento 10 al Sud Tirocinanti, ha dichiarato: “Apprezziamo la disponibilità dimostrata e vigileremo, insieme a tutte le forze politiche, affinché gli impegni assunti vengano rispettati”.

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