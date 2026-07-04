ARIANNA MELONI (FDI): “RIFORMA LEGGE ELETTORALE, LE PREFERENZE SONO FONDAMENTALI”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Una nazione più stabile diventa una nazione più forte. La nuova legge elettorale serve proprio a garantire stabilità e realizzare il programma per il quale gli italiani hanno votato. Alla sinistra facciamo addirittura un favore, costringendoli a costruire un programma condiviso, visto che allo stato attuale hanno posizioni diverse su tanti temi. Non è una legge per noi, ma per la nazione”. Lo afferma Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, intervistata dal ‘Corriere della Sera’.

“Il rinvio -spiega- non lo abbiamo chiesto noi, lo hanno chiesto le opposizioni e noi abbiamo dato disponibilità. Prima o dopo l’estate, l’importante è votarla. E lo faremo, troveremo un’intesa. Restiamo comunque convinti che le preferenze siano uno strumento fondamentale per mantenere il più possibile il rapporto con il territorio”.

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