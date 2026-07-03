CAMERA DEI DEPUTATI. RIFLETTORI PUNTATI SUL 14 LUGLIO CON IL VOTO IN AULA SU LEGGE ELETTORALE

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Si prevede una settimana interlocutoria per Camera e Senato, in attesa dell’esame della legge elettorale, previsto a Montecitorio a partire da martedì 14, e di capire cosa avverrà nella commissione di Vigilanza Rai. Dopo le dimissioni ieri prima dei componenti dell’opposizione e poi di quelli della maggioranza, nei prossimi giorni potrebbero arrivare le lettere dei presidenti dei due rami del Parlamento, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, per invitare i Gruppi ad indicare i nomi per nuove designazioni nell’organismo bicamerale.

Nel frattempo, mentre a Palazzo Madama i lavori d’Aula saranno sospesi per la settimana dedicata soltanto a quelli di commissione, alla Camera martedì approderà in Aula il disegno di legge di ratifica dell’Accordo di cooperazione strategica Italia-Albania, che tra le varie materie prevede anche la questione immigrazione, con l’inizio delle votazioni previsto nelle giornate successive.

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