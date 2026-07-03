EBOLI. IL SINDACO MARIO CONTE PRONTO AD ANNUNCIARE LE DIMISSIONI: DOMANI INCONTRO AL COMUNE

Il Sindaco di Eboli Mario Conte, da tempo alle prese con una difficile crisi politica all’interno della sua maggioranza, ha convocato per domani mattina, 4 luglio, una conferenza stampa che si preannuncia calda ed infuocata.
Cari Ebolitani, ci sono momenti in cui chi ha l’onore di guidare una Città, deve informare i propri concittadini, raccontare i fatti e assumersi fino in fondo la responsabilità delle proprie scelte.
Domani, sabato 4 luglio, alle ore 11.30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Eboli, terrò una conferenza stampa per condividere con la Città quanto accaduto, le decisioni assunte e il percorso che intendiamo seguire.
Quello che Eboli sta vivendo in queste ore merita rispetto, chiarezza e verità.
Sento il dovere di parlare con sincerità, responsabilità e rispetto a tutti gli Ebolitani.