EBOLI. IL SINDACO MARIO CONTE PRONTO AD ANNUNCIARE LE DIMISSIONI: DOMANI INCONTRO AL COMUNE

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Il Sindaco di Eboli Mario Conte, da tempo alle prese con una difficile crisi politica all’interno della sua maggioranza, ha convocato per domani mattina, 4 luglio, una conferenza stampa che si preannuncia calda ed infuocata.

Cari Ebolitani, ci sono momenti in cui chi ha l’onore di guidare una Città, deve informare i propri concittadini, raccontare i fatti e assumersi fino in fondo la responsabilità delle proprie scelte.
Domani, sabato 4 luglio, alle ore 11.30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Eboli, terrò una conferenza stampa per condividere con la Città quanto accaduto, le decisioni assunte e il percorso che intendiamo seguire.
Quello che Eboli sta vivendo in queste ore merita rispetto, chiarezza e verità.
Sento il dovere di parlare con sincerità, responsabilità e rispetto a tutti gli Ebolitani.

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