EBOLI. IL SINDACO MARIO CONTE PRONTO AD ANNUNCIARE LE DIMISSIONI: DOMANI INCONTRO AL COMUNE

Il Sindaco di Eboli Mario Conte, da tempo alle prese con una difficile crisi politica all’interno della sua maggioranza, ha convocato per domani mattina, 4 luglio, una conferenza stampa che si preannuncia calda ed infuocata.

Cari Ebolitani, ci sono momenti in cui chi ha l’onore di guidare una Città, deve informare i propri concittadini, raccontare i fatti e assumersi fino in fondo la responsabilità delle proprie scelte.